La Guinguette étoilée Les Jeudis Guinguettes Le Triadou
jeudi 30 juillet 2026 · Le Triadou
Informations pratiques
Le Triadou
La Guinguette étoilée Les Jeudis Guinguettes
Domaine Haut-Lirou Le Triadou Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 00:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Et si vos jeudis prenaient des airs de fête au cœur des vignes ?
Pour cette soirée “Guinguette étoilée”, laissez-vous envoûter par Flora Todorovitch & Ludovic Mary, pour un moment musical doux et raffiné sous les étoiles.
Une parenthèse estivale à partager en famille, entre amis ou en duo .
Domaine Haut-Lirou Le Triadou 34270 Hérault Occitanie +33 7 50 01 28 87 contact@lesdomainesjeanpierrerambier.com
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English :
What if your Thursdays felt like a celebration in the heart of the vineyards?
L’événement La Guinguette étoilée Les Jeudis Guinguettes Le Triadou a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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