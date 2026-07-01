La Guinguette pétillante Les Jeudis Guinguettes Le Triadou
jeudi 23 juillet 2026 · Le Triadou
Informations pratiques
Le Triadou
La Guinguette pétillante Les Jeudis Guinguettes
Domaine Haut-Lirou Le Triadou Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 00:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Et si vos jeudis prenaient des airs de fête au cœur des vignes ?
Pour cette soirée “Guinguette pétillante”, laissez-vous porter par la voix lumineuse de Flora Todorovitch & Raphaël Chetrit, pour un moment musical élégant et joyeux.
Une parenthèse estivale à partager en famille, entre amis ou en duo .
Domaine Haut-Lirou Le Triadou 34270 Hérault Occitanie +33 7 50 01 28 87 contact@lesdomainesjeanpierrerambier.com
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English :
What if your Thursdays felt like a party in the heart of the vineyards?
L’événement La Guinguette pétillante Les Jeudis Guinguettes Le Triadou a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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