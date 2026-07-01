Informations pratiques

Le Triadou

La Guinguette pétillante Les Jeudis Guinguettes

Domaine Haut-Lirou Le Triadou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 00:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Et si vos jeudis prenaient des airs de fête au cœur des vignes ?

Pour cette soirée “Guinguette pétillante”, laissez-vous porter par la voix lumineuse de Flora Todorovitch & Raphaël Chetrit, pour un moment musical élégant et joyeux.

Une parenthèse estivale à partager en famille, entre amis ou en duo .

Domaine Haut-Lirou Le Triadou 34270 Hérault Occitanie +33 7 50 01 28 87 contact@lesdomainesjeanpierrerambier.com

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English :

What if your Thursdays felt like a party in the heart of the vineyards?

L’événement La Guinguette pétillante Les Jeudis Guinguettes Le Triadou a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup