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AGENDA · Le Triadou

La Guinguette pétillante Les Jeudis Guinguettes Le Triadou

jeudi 23 juillet 2026 · Le Triadou

La Guinguette pétillante Les Jeudis Guinguettes Le Triadou

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Domaine Haut-Lirou
Ville
34270 Le Triadou
Département
Hérault
Tarif

Le Triadou

La Guinguette pétillante Les Jeudis Guinguettes

Domaine Haut-Lirou Le Triadou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 00:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Et si vos jeudis prenaient des airs de fête au cœur des vignes ?
Pour cette soirée “Guinguette pétillante”, laissez-vous porter par la voix lumineuse de Flora Todorovitch & Raphaël Chetrit, pour un moment musical élégant et joyeux.

Une parenthèse estivale à partager en famille, entre amis ou en duo   .

Domaine Haut-Lirou Le Triadou 34270 Hérault Occitanie +33 7 50 01 28 87  contact@lesdomainesjeanpierrerambier.com

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English :

What if your Thursdays felt like a party in the heart of the vineyards?

L’événement La Guinguette pétillante Les Jeudis Guinguettes Le Triadou a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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