LA GUINGUETTE FERMIÈRE DE SAINT-ALBAN route de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole
LA GUINGUETTE FERMIÈRE DE SAINT-ALBAN route de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole mardi 28 juillet 2026.
LA GUINGUETTE FERMIÈRE DE SAINT-ALBAN
route de l’hôpital jardin en contre bas de l’office Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28 23:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-25
Rendez-vous le mardi 28 juillet à Saint Alban sur Limagnole pour une soirée festive et conviviale en plein cœur de l’été ! Ambiance guinguette garantie avec guirlandes, bonne humeur et esprit de village
Au programme
– Un marché artisanal et des producteurs locaux pour découvrir les saveurs et savoir-faire de notre belle région
– Une buvette et de quoi grignoter sur place, en toute simplicité
– Et pour enflammer la soirée, un concert live de Tow Bab’s énergie, groove et bonne vibes assurées !
Venez en famille, entre amis ou entre voisins pour partager un moment chaleureux et authentique. L’été, c’est aussi fait pour danser et se retrouver !
Lieu Saint Alban sur Limagnole
Horaire à partir de 18h
Entrée libre ! .
route de l’hôpital jardin en contre bas de l’office Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01
English :
Join us on Tuesday July 28 in Saint Alban sur Limagnole for a festive, convivial evening right in the heart of summer! Guinguette atmosphere guaranteed, with garlands, good spirits and village spirit?
