LA GUINGUETTE FERMIÈRE DE SAINT-ALBAN

route de l’hôpital jardin en contre bas de l’office Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28 23:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-25

Rendez-vous le mardi 28 juillet à Saint Alban sur Limagnole pour une soirée festive et conviviale en plein cœur de l’été ! Ambiance guinguette garantie avec guirlandes, bonne humeur et esprit de village

Au programme

– Un marché artisanal et des producteurs locaux pour découvrir les saveurs et savoir-faire de notre belle région

– Une buvette et de quoi grignoter sur place, en toute simplicité

– Et pour enflammer la soirée, un concert live de Tow Bab’s énergie, groove et bonne vibes assurées !

Venez en famille, entre amis ou entre voisins pour partager un moment chaleureux et authentique. L’été, c’est aussi fait pour danser et se retrouver !

Lieu Saint Alban sur Limagnole

Horaire à partir de 18h

Entrée libre ! .

route de l’hôpital jardin en contre bas de l’office Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01

English :

Join us on Tuesday July 28 in Saint Alban sur Limagnole for a festive, convivial evening right in the heart of summer! Guinguette atmosphere guaranteed, with garlands, good spirits and village spirit?

