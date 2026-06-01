La Guinguette Jazz, L’Ampli, Fontenay-le-Fleury

La Guinguette Jazz Vendredi 12 juin, 19h30 L’Ampli Yvelines

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

L’Ampli Fontenay-le-Fleury !

Ensemble, fêtons la fin de la saison 2025/2026 et le début de l’été ☀️ lors de la de L’Ampli rythmée par des !

Au programme :

« La voix du ratage » à 19h30, avec Pauline Nozière

à 21h, avec Victor Wahlström et son groupe

!

’ – Chemin des 4 arpents, Fontenay-le-Fleury

à partir de

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✨Tout public – Les familles sont les bienvenues !

+ ’

https://www.ampli-flf.fr/guinguette-de-juin

L’Ampli Chemin des 4 arpents Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France 01 30 07 10 50 https://www.ampli-flf.fr/ https://www.facebook.com/ampli.flf;https://www.instagram.com/ampli_flf [{« link »: « https://www.ampli-flf.fr/guinguette-de-juin »}] L’Ampli, lieu culturel dédié aux pratiques musicales, a ouvert ses portes en 2020. Structure culturelle hybride, il est composé d’une salle de concert pouvant accueillir 200 personnes, de studios de répétitions et d’enregistrements équipés des toutes dernières technologies, et d’un studio de webradio.

Ouvert à tous les publics, amateurs ou professionnels, L’Ampli se veut être un lieu de création, d’échanges et de rencontres où tous les genres musicaux ont leur place.

Tout au long de l’année, de nombreux événements musicaux (concerts, jam session, karaoké, ateliers…) mais aussi des spectacles programmés par le Théâtre-Cinéma de Fontenay-le-Fleury en délocalisation rythmeront cet espace.

Ensemble, fêtons la fin de la saison 2025/2026 et le début de l’été ☀️ lors de la de L’Ampli rythmée par des ! concert guinguette