La Guinguette mobile à Sapignicourt, Sapignicourt, Sapignicourt

Informations pratiques

La Guinguette mobile à Sapignicourt Samedi 26 septembre, 18h00 Sapignicourt Marne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:00:00+02:00

Portée par la Communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der & Vallées avec l’association 1000 cafés, la Guinguette mobile sillonne les villages du territoire pour proposer des temps de rencontre et de convivialité au plus près des habitants. Café itinérant, festif et solidaire, elle accompagne la vie des villages et favorise les échanges entre générations.

Boissons, petite restauration ou animations peuvent être proposées selon les rendez-vous et les partenariats locaux.

Sapignicourt Sapignicourt, 52100 Sapignicourt Sapignicourt 52100 Marne Grand Est

La Guinguette mobile fait étape à Sapignicourt pour un moment convivial au cœur du village.