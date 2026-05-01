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LA GUINGUETTE MONTREVERDOISE Montréverd

LA GUINGUETTE MONTREVERDOISE Montréverd samedi 30 mai 2026.

Adresse : 4 Rue Concorde

Ville : 85260 Montréverd

Département : Vendée

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Montréverd

LA GUINGUETTE MONTREVERDOISE

4 Rue Concorde Montréverd Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

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4 Rue Concorde Montréverd 85260 Vendée Pays de la Loire   comite.sslv@gmail.com

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English :

L’événement LA GUINGUETTE MONTREVERDOISE Montréverd a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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