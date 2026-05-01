LA GUINGUETTE MONTREVERDOISE Montréverd
LA GUINGUETTE MONTREVERDOISE Montréverd samedi 30 mai 2026.
Montréverd
LA GUINGUETTE MONTREVERDOISE
4 Rue Concorde Montréverd Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
.
4 Rue Concorde Montréverd 85260 Vendée Pays de la Loire comite.sslv@gmail.com
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English :
L’événement LA GUINGUETTE MONTREVERDOISE Montréverd a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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