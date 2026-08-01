La guinguette Pourse Prairie de Feunteun Zant Locunolé

Informations pratiques

Locunolé

La guinguette Pourse

Prairie de Feunteun Zant Lieu-dit Croas Feunteun Locunolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches et il y a un thème différent chaque week-end. .

Prairie de Feunteun Zant Lieu-dit Croas Feunteun Locunolé 29310 Finistère Bretagne +33 6 35 49 90 43

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English :

L’événement La guinguette Pourse Locunolé a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS