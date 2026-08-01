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AGENDA · Locunolé

La guinguette Pourse Prairie de Feunteun Zant Locunolé

vendredi 14 août 2026 · Prairie de Feunteun Zant · Locunolé

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Prairie de Feunteun Zant
Adresse
Lieu-dit Croas Feunteun
Ville
29310 Locunolé
Département
Finistère
Tarif

Locunolé

La guinguette Pourse

Prairie de Feunteun Zant Lieu-dit Croas Feunteun Locunolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-14

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches et il y a un thème différent chaque week-end.   .

Prairie de Feunteun Zant Lieu-dit Croas Feunteun Locunolé 29310 Finistère Bretagne +33 6 35 49 90 43 

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English :

L’événement La guinguette Pourse Locunolé a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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