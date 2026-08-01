AGENDA · Locunolé
La guinguette Pourse Prairie de Feunteun Zant Locunolé
vendredi 21 août 2026 · Prairie de Feunteun Zant · Locunolé
Informations pratiques
Locunolé
La guinguette Pourse
Prairie de Feunteun Zant Lieu-dit Croas Feunteun Locunolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Ouvert les vendredis, samedis et dimanches et il y a un thème différent chaque week-end. .
Prairie de Feunteun Zant Lieu-dit Croas Feunteun Locunolé 29310 Finistère Bretagne +33 6 35 49 90 43
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English :
L’événement La guinguette Pourse Locunolé a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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