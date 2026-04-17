La Guinguette Yv’ette à La Paysagerie La Paysagerie en Caux Baons-le-Comte

Baons-le-Comte

La Guinguette Yv’ette à La Paysagerie

La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Nouveau à La Paysagerie la Guinguette Yv’ette ! Un moment simple pour se retrouver, discuter, boire un verre et grignoter dans une ambiance conviviale. Au programme boissons, planches à partager et bonne humeur. .

La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 15 00 77 contactlapaysagerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Guinguette Yv’ette à La Paysagerie

L’événement La Guinguette Yv’ette à La Paysagerie Baons-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-17 par Yvetot Normandie Tourisme