La Guinguette Yv’ette à La Paysagerie La Paysagerie en Caux Baons-le-Comte
La Guinguette Yv’ette à La Paysagerie La Paysagerie en Caux Baons-le-Comte samedi 4 juillet 2026.
Baons-le-Comte
La Guinguette Yv’ette à La Paysagerie
La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Nouveau à La Paysagerie la Guinguette Yv’ette ! Un moment simple pour se retrouver, discuter, boire un verre et grignoter dans une ambiance conviviale. Au programme boissons, planches à partager et bonne humeur. .
La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 15 00 77 contactlapaysagerie@gmail.com
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English : La Guinguette Yv’ette à La Paysagerie
L’événement La Guinguette Yv’ette à La Paysagerie Baons-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-17 par Yvetot Normandie Tourisme
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