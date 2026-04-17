Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Guinguette Yv’ette à La Paysagerie La Paysagerie en Caux Baons-le-Comte

La Guinguette Yv’ette à La Paysagerie La Paysagerie en Caux Baons-le-Comte samedi 4 juillet 2026.

Lieu : La Paysagerie en Caux

Adresse : 20 Rue du Meniltat

Ville : 76190 Baons-le-Comte

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Baons-le-Comte

La Guinguette Yv’ette à La Paysagerie

La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Nouveau à La Paysagerie la Guinguette Yv’ette ! Un moment simple pour se retrouver, discuter, boire un verre et grignoter dans une ambiance conviviale. Au programme boissons, planches à partager et bonne humeur.   .

La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 15 00 77  contactlapaysagerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Guinguette Yv’ette à La Paysagerie

L’événement La Guinguette Yv’ette à La Paysagerie Baons-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-17 par Yvetot Normandie Tourisme

À voir aussi à Baons-le-Comte (Seine-Maritime)