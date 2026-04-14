Tous au potager Baons-le-Comte
Tous au potager Baons-le-Comte jeudi 23 juillet 2026.
Baons-le-Comte
Tous au potager
20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:30:00
fin : 2026-07-23 17:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Envie de mettre les mains dans la terre ? Et si, le temps d’un après-midi, vous deveniez de vrais jardiniers-maraîchers ? Rejoignez Juliette, responsable de la Paysagerie, pour un atelier jardinage en famille. Enfants, parents, grands-parents pourront découvrir, manipuler, récolter et prendre soin du jardin potager… pour de vrai ! Vous repartirez les mains pleines de terre et le sourire jusqu’aux oreilles. .
20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 99 96 tourisme@yvetot-normandie.fr
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English : Tous au potager
L’événement Tous au potager Baons-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-14 par Yvetot Normandie Tourisme
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