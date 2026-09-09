La Halle d’Étain : d’hier à aujourd’hui, La Halle d’Etain, Étain

Informations pratiques

La Halle d’Étain : d’hier à aujourd’hui Samedi 19 septembre, 09h30 La Halle d’Etain Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, La Halle d’Étain propose une exposition chronologique retraçant l’histoire et les transformations de ce bâtiment emblématique du territoire.

Ancienne halle de fret située dans le quartier de la gare, le bâtiment est devenu, au fil des années, un lieu culturel, touristique et associatif ouvert aux habitants, aux familles, aux artistes et aux visiteurs.

À travers des photographies anciennes et contemporaines, des documents d’archives, des affiches et différents supports de communication, le public découvrira les multiples vies de La Halle : sa fonction ferroviaire d’origine, sa transformation en équipement culturel, l’ouverture du Centre culturel et touristique du Pays d’Étain en 2009, le patrimoine des Jouets Petitcollin, ainsi que les spectacles, expositions, ateliers et pratiques artistiques qui font aujourd’hui vivre le lieu.

Ce parcours permettra de comprendre comment un ancien bâtiment consacré au transport et au stockage des marchandises est devenu un espace de culture, de création, de transmission et de rencontres.

Un lieu de passage hier, un lieu de rencontres aujourd’hui.

La Halle d’Etain 2 rue des casernes 55400 Etain Étain 55400 Meuse Grand Est 0329872080 https://www-la-halle-etain.com Parking attenant , gare à proximité

La Halle d’Étain : d’hier à aujourd’hui

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