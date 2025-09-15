La horde de le contretemps Rue de Lavaud La Souterraine

Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine Creuse

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Amateurs de découvertes vocales, ce soir, vous êtes au bon endroit. Sous la direction de Sarah Ninassi, La horde de le contretemps, groupe vocal à la personnalité bien trempée, vous invite pour une soirée haute en couleurs et en vibrations.

Ce collectif interrégional de 13 chanteuses né d’un pacte entre la Creuse, la Haute-Vienne et le Berry débarque a capella, armé d’un répertoire aussi improbable que savoureux de Thiéfaine à Britney, en passant par Sexy Sushi. Un mélange surprenant, parfois barré, mais toujours jubilatoire.

Tout public. Durée 45 min. .

Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr

