Gujan-Mestras

La Hume au temps des années folles

Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-13 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-13 2026-08-04 2026-08-12 2026-08-18 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-29 2026-10-20 2026-10-27

Quartier isolé et économiquement pauvre de Gujan-Mestras, La Hume va pourtant voir sa situation évoluée dans l’entre deux guerre. Grâce à l’impulsion de Frédéric Lestrade, il va créer, en moins d’un an, une station balnéaire qui va attirer de plus en plus de monde. La période faste des années folles va dynamiser la station et voir apparaître de nouveau lieux de plaisir jusque-là inconnu. Commerces, habitations, lieux de plaisirs vont permettre de développer une économie, mais surtout, attirer des vacanciers des quatre coins de France et d’Europe. Ce petit quartier, jusque-là oublié, va devenir un lieu incontournable des plaisirs sur le Bassin d’Arcachon. .

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 66 12 65 tourismegujanmestras@terraostra.com

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English : La Hume au temps des années folles

L’événement La Hume au temps des années folles Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Gujan-Mestras