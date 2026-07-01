La Jalousie | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

La Jalousie | Théâtre 7 – 10 avril 2027 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 34 € à 49 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-07T20:45:00+02:00 – 2027-04-07T22:25:00+02:00

Fin : 2027-04-10T20:45:00+02:00 – 2027-04-10T22:25:00+02:00

Un haut fonctionnaire rentre chez lui après une infidélité et tente de justifier son retard… jusqu’à découvrir que sa femme n’est pas encore là. Pris à son propre piège, il sombre dans une crise de jalousie grotesque et absurde, où les quiproquos s’enchaînent, déclenchant des rebondissements jubilatoires aussi drôles qu’inattendus.

La troupe de 8 comédiens offre un jeu virevoltant, à l’instar de Michel Fau, dont le phrasé unique, la mauvaise foi savoureuse et son délire égotique nous régalent à chaque réplique. La scénographie typique des années 1900, et les costumes flamboyants soulignent le style raffiné de l’époque.

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Michel Fau offre une mise en scène réjouissante du texte de Sacha Guitry, où le théâtre de boulevard déploie toute sa virtuosité : une comédie mordante qui explore les tourments de la jalousie.

Marcel HARTMANN