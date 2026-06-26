Châtillon-en-Vendelais

LA JOURIE Léz Chminries d’l’étë 2026

Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Samedi 18 juillet 16h à 18h à la guinguette de Villanfray à Châtillon-en-Vendelais

Viens don drujër cantë ma ! , viens t’amuser en famille et entre amis dans le superbe parc de Villanfray avec les jeux traditionnels de palets, quilles et boules. Animé par Guillaume Gérard.

Partenariat La Granjagoul La guinguette de Villanfray

Infos pratiques

– Gratuit, accessible à tous

– À la guinguette de Villanfray, sur la voie verte La Régalante .

Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99

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English :

L’événement LA JOURIE Léz Chminries d’l’étë 2026 Châtillon-en-Vendelais a été mis à jour le 2026-06-26 par OT VITRE