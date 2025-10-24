Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La journée d’Agathe Ploërdut

6 Rue de la Belle Fontaine Ploërdut Morbihan

Cet événement solidaire, festif et convivial est une belle occasion de se rassembler autour d’une cause importante les boucles d’Agathe et de récolter des fonds.   .

6 Rue de la Belle Fontaine Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 6 08 00 71 21 

