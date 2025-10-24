La journée d’Agathe

6 Rue de la Belle Fontaine Ploërdut Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Cet événement solidaire, festif et convivial est une belle occasion de se rassembler autour d’une cause importante les boucles d’Agathe et de récolter des fonds. .

6 Rue de la Belle Fontaine Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 6 08 00 71 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La journée d’Agathe Ploërdut a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan