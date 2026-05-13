La journée de Bocage pays branché Site d’Hargassner Neuvy-Bouin

Neuvy-Bouin

La journée de Bocage pays branché

Site d’Hargassner Les Marguerites Neuvy-Bouin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Cette année la rencontre se fera autour du thème Bocage & Recettes sauvages pestos, limonades, apéritifs… venez découvrir des recettes, les déguster et partager les vôtres !

Au programme, plusieurs ateliers

-Découverte du projet bocager “Nature et transitions” porté par l’entreprise Hargassner

-Fabrication de pesto d’orties, vin d’épine

-Partage de recettes, dégustation de breuvages et cuisine de plantes

Repas du midi pour les adhérents Buffet de produits locaux (sur inscription Adhésion possible sur place)

Journée ouverte à toutes et tous sur inscription à la journée au repas à la demi-journée 05.49.81.19.04 ou communication@bocagepaysbranche.fr (inscription avant le 3 juin).

Adhésion (20 €/personne) possible sur place. Apportez vos préparations sucrées-salées à faire déguster. .

Site d’Hargassner Les Marguerites Neuvy-Bouin 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 19 04 communication@bocagepaysbranche.fr

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English : La journée de Bocage pays branché

L’événement La journée de Bocage pays branché Neuvy-Bouin a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Bocage Bressuirais