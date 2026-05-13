La journée de Bocage pays branché Site d’Hargassner Neuvy-Bouin
La journée de Bocage pays branché Site d’Hargassner Neuvy-Bouin samedi 6 juin 2026.
Neuvy-Bouin
La journée de Bocage pays branché
Site d’Hargassner Les Marguerites Neuvy-Bouin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Cette année la rencontre se fera autour du thème Bocage & Recettes sauvages pestos, limonades, apéritifs… venez découvrir des recettes, les déguster et partager les vôtres !
Au programme, plusieurs ateliers
-Découverte du projet bocager “Nature et transitions” porté par l’entreprise Hargassner
-Fabrication de pesto d’orties, vin d’épine
-Partage de recettes, dégustation de breuvages et cuisine de plantes
Repas du midi pour les adhérents Buffet de produits locaux (sur inscription Adhésion possible sur place)
Journée ouverte à toutes et tous sur inscription à la journée au repas à la demi-journée 05.49.81.19.04 ou communication@bocagepaysbranche.fr (inscription avant le 3 juin).
Adhésion (20 €/personne) possible sur place. Apportez vos préparations sucrées-salées à faire déguster. .
Site d’Hargassner Les Marguerites Neuvy-Bouin 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 19 04 communication@bocagepaysbranche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La journée de Bocage pays branché
L’événement La journée de Bocage pays branché Neuvy-Bouin a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Bocage Bressuirais