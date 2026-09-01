La journée de la pomme Martainville-Épreville

Informations pratiques

Martainville-Épreville

La journée de la pomme

429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-27

À l’occasion de la journée de la pomme et du folklore, venez participer à de nombreuses activités ! Dans le verger du château de Martainville, découvrez l’univers de la pomme sous toutes ses formes en Normandie.

Animations

Dans le verger du château, partez à la découverte de l’univers de la pomme à travers de nombreuses animations

– Ateliers de pomologie

– Démonstrations de pressage de pommes

– Atelier de taille des pommiers

– Animations et ateliers ludiques pour les enfants

– Promenade en calèche

– Concerts proposés par l’Espace Musical

– Jeux en bois

– Visite du rucher

À 16h, profitez d’une visite guidée du parc en compagnie du jardinier du château.

Tout au long de l’après-midi, assistez également aux prestations de groupes folkloriques normands avec chants, danses traditionnelles et défilé par Blaudes et Coëffes de Caen, Les Machus du Havre, Les Pierrots de la Vallée, La Saint Jean d’Été.

Marché de producteurs et de créateurs

Découvrez des producteurs et artisans locaux proposant des produits cidricoles et fermiers

Une séance de dédicace du livre La Grande histoire de la confiture par Cyprien Parmentier sera également proposée.

Et aussi

– Exposition J’irai revoir ma Normandie

– Concours de tarte aux pommes Les pâtissiers amateurs sont invités à participer au concours de tarte aux pommes. Inscription chateaudemartainville@seinemaritime.fr

– Restauration sucrée

Informations pratiques

Tarifs (événement et musée) 4,50 €

Gratuit moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, habitants de Martainville-Épreville (sur justificatif de moins de 6 mois).

Dimanche 27 septembre 2026 de 14h à 18h30 .

429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70

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English : La journée de la pomme

L’événement La journée de la pomme Martainville-Épreville a été mis à jour le 2026-08-25 par Seine-Maritime Attractivité