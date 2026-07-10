La journée des petites ailes Châtillon-Saint-Jean
dimanche 2 août 2026 · Châtillon-Saint-Jean
Informations pratiques
Châtillon-Saint-Jean
La journée des petites ailes
65a Impasse de la Sablière Châtillon-Saint-Jean Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Le temps d’une journée, venez découvrir le monde fascinant des oiseaux à travers des activités ludiques, créatives accessibles à tous les âges !
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65a Impasse de la Sablière Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 73 61 19 noepeyret@hotmail.fr
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English :
Spend a day discovering the fascinating world of birds through fun, creative activities suitable for all ages!
L’événement La journée des petites ailes Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme