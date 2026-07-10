Informations pratiques

Châtillon-Saint-Jean

La journée des petites ailes

65a Impasse de la Sablière Châtillon-Saint-Jean Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le temps d’une journée, venez découvrir le monde fascinant des oiseaux à travers des activités ludiques, créatives accessibles à tous les âges !

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65a Impasse de la Sablière Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 73 61 19 noepeyret@hotmail.fr

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English :

Spend a day discovering the fascinating world of birds through fun, creative activities suitable for all ages!

L’événement La journée des petites ailes Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme