AGENDA · Saint-Sauflieu
La journée des sorciers sur le thème Harry Potter, Bibliothèque Municpale de SAINT SAUFLIEU, Saint-Sauflieu
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Municpale de SAINT SAUFLIEU · Saint-Sauflieu
Informations pratiques
La journée des sorciers sur le thème Harry Potter Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Municpale de SAINT SAUFLIEU Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Journée des sorciers sur le thème Harry Potter, ateliers, jeux, quizz
Bibliothèque Municpale de SAINT SAUFLIEU 1 rue de la Ville – 80160 SAINT SAUFLIEU Saint-Sauflieu 80160 Somme Hauts-de-France
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