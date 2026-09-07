La journée des sorciers sur le thème Harry Potter, Bibliothèque Municpale de SAINT SAUFLIEU, Saint-Sauflieu

Informations pratiques

La journée des sorciers sur le thème Harry Potter Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Municpale de SAINT SAUFLIEU Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Journée des sorciers sur le thème Harry Potter, ateliers, jeux, quizz

Bibliothèque Municpale de SAINT SAUFLIEU 1 rue de la Ville – 80160 SAINT SAUFLIEU Saint-Sauflieu 80160 Somme Hauts-de-France

Biblis en folie 2026

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