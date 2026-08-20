AGENDA · Bruguières
La Journée Qui Dé-Boîte – Festival du réemploi, Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières, Bruguières
samedi 29 août 2026 · Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières · Bruguières
Informations pratiques
La Journée Qui Dé-Boîte – Festival du réemploi Samedi 29 août, 12h00 Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T12:00:00+02:00 – 2026-08-29T14:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T12:00:00+02:00 – 2026-08-29T14:00:00+02:00
Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières, 31150 Bruguières, France Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol
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