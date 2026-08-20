La Journée Qui Dé-Boîte – Festival du réemploi, Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières, Bruguières

samedi 29 août 2026 · Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières · Bruguières

Informations pratiques

La Journée Qui Dé-Boîte – Festival du réemploi Samedi 29 août, 12h00 Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T12:00:00+02:00 – 2026-08-29T14:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T12:00:00+02:00 – 2026-08-29T14:00:00+02:00

Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières, 31150 Bruguières, France Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol