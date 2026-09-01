Informations pratiques

Chartres

La Julien Song Cup

3 Rue des Acacias Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 13:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Un tournoi d’échecs ouvert à tous, supervisé par le youtubeur Julien Song du C’Chartres Echecs est organisé à l’Hôtellerie Saint Yves. 200 joueurs ainsi que 24 créateurs de contenus français s’affronteront sur deux tournois séparés.

7 rondes en 7 minutes + 3 s par coup. Des trophées, des médailles pour les enfants et des abonnements Chess.com et au club d’échecs de Julien Song à gagner. Gratuit et aucune licence nécessaire. Entrée libre et gratuite pour les spectateurs. .

3 Rue des Acacias Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

A chess tournament open to everyone, organized by YouTuber Julien Song of C’Chartres Echecs, is being held at the Hôtelerie Saint Yves. 200 players and 24 French content creators will compete in two separate tournaments.

L’événement La Julien Song Cup Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES