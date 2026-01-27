La Junivilloise

Juniville Ardennes

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

2026-05-25

18ème édition Inscrite au Trophée Départemental et au Challenge Sud-Ardenne 2024/20259h15 La course Eveil Athlé 1km (2016-2018)9h30 La course Poussins 1,5km (2014-2015)2 courses La Junivilloise (10km)La Découverte (3km)Règlement et inscriptions ledossard.com dont 1€ réservé à l’association Roseau pour l’aide aux enfants atteints de leucémie et de cancer

Juniville 08310 Ardennes Grand Est

English :

18th edition Listed in the Trophée Départemental and the Challenge Sud-Ardenne 2024/20259:15am The Eveil Athlé 1km race (2016-2018)9:30am The Poussins 1.5km race (2014-2015)2 races:La Junivilloise (10km)La Découverte (3km)Regulations and registration ledossard.com including 1? reserved for the Roseau association to help children with leukemia and cancer

