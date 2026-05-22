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La Kemperle Océan Challenge Moëlan-sur-Mer

La Kemperle Océan Challenge Moëlan-sur-Mer samedi 20 juin 2026.

Adresse : Plage de Kerfany

Ville : 29350 Moëlan-sur-Mer

Département : Finistère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Moëlan-sur-Mer

La Kemperle Océan Challenge

Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Le club de Canoë-Kayak de Quimperlé organise la Kemperle Océan Challenge , une compétition d’ocean racing (kayak de mer, surfski, va’a, pirogues et paddle).
Restauration sur place.
Durant la compétition, des sorties en kayak de mer à la demi journée sont organisées sur le port du Belon (accompagné par un moniteur).
Réservation en ligne.   .

Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement La Kemperle Océan Challenge Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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