Moëlan-sur-Mer

La Kemperle Océan Challenge

Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Le club de Canoë-Kayak de Quimperlé organise la Kemperle Océan Challenge , une compétition d’ocean racing (kayak de mer, surfski, va’a, pirogues et paddle).

Restauration sur place.

Durant la compétition, des sorties en kayak de mer à la demi journée sont organisées sur le port du Belon (accompagné par un moniteur).

Réservation en ligne. .

Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement La Kemperle Océan Challenge Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS