La Kemperle Océan Challenge Moëlan-sur-Mer
La Kemperle Océan Challenge Moëlan-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
La Kemperle Océan Challenge
Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Le club de Canoë-Kayak de Quimperlé organise la Kemperle Océan Challenge , une compétition d’ocean racing (kayak de mer, surfski, va’a, pirogues et paddle).
Restauration sur place.
Durant la compétition, des sorties en kayak de mer à la demi journée sont organisées sur le port du Belon (accompagné par un moniteur).
Réservation en ligne. .
Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Kemperle Océan Challenge Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)
- Pyjama party Bulle sensorielle Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer 22 mai 2026
- Tous en scène avec Descofar Rue Pont ar Laer Moëlan-sur-Mer 23 mai 2026
- Ateliers Imagines ton Monstre Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer 23 mai 2026
- Concert Miss u La Cave de Kergoat Ar Morskoul Moëlan-sur-Mer 23 mai 2026
- Cueillette de fraises bio La lande fertile Moëlan-sur-Mer 25 mai 2026