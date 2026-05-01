La kermesse enchantée du Freihof Wangen

Wangen

La kermesse enchantée du Freihof

45 rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 11:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le Freihof a le plaisir de vous inviter à sa grande kermesse enchantée le 23 mai 2026 à Wangen.

Plongez en famille, entre amis ou même seul(e) dans un univers magique peuplé de fées, dragons, personnages animés et fantastiques… et laissez-vous porter par une journée riche en animations et en gourmandises !



Au programme

Apéro dès 11h30

Repas à partir de 12h sanglier à la broche ou poulet, pommes de terre grenaille, crudités et glace (10€)

Ateliers créatifs dès 13h (tresses, bricolages…)

Jeux et activités de 14h à 17h

Tirage de la tombola en début d’après-midi

Spectacle de magie à 17h

Soirée tartes flambées dès 17h30

Contes et légendes avec un conteur à 21h

Toute la journée vente de pâtisseries et boissons

Un moment de partage et de convivialité cette journée est l’occasion de se retrouver, d’échanger et de renforcer les liens entre hôtes et visiteurs dans une ambiance chaleureuse à l’entrée du village.



Les enfants, le personnel et les bénévoles du Freihof se réjouissent d’accueillir familles, amis, voisins et visiteurs dans leur univers et mettront tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment.



Venez costumés ! Petits et grands sont invités à entrer dans la magie du thème.



45 rue des Vignerons, 67520 Wangen

Réservation conseillée pour le repas 03 88 87 74 11

contact@freihof.fr



En participant, vous soutenez la maison d’enfants Le Freihof et vous prouvez votre intérêt et votre attachement à cet établissement, partie intégrante et élément majeur de la vie du village.

Venez nombreux pour partager ce moment convivial, festif et solidaire ! 0 .

45 rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 74 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La kermesse enchantée du Freihof Wangen a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble