Wangen

Pique-nique chez le Vigneron indépendant Domaine Thierry Martin

8 route de Westhoffen Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24 2026-05-25

pique-chez chez le vigneron, domaine Thierry-Martin 24-25 mai 2026

Les Vignerons Indépendants d’Alsace vous donnent rendez-vous tous les ans le week-end de Pentecôte pour un pique-nique unique !

Profitez du charme du vignoble, de nos terroirs, de nos paysages et de notre patrimoine. Le principe est simple venez en famille ou entre amis et apportez votre panier repas, le vigneron vous accueille au cœur de son domaine.

Rendez-vous au domaine Thierry Martin

Dimanche 24 et lundi 25 mai 2026

Réservation obligatoire par mail ou téléphone

Mise à disposition d’un barbecue

Abris intempéries

Animations

Dès 10h accueil et visite de cave

12h-14h30 pique nique tiré du sac ou possibilité d’une assiette vigneronne sur réservation uniquement (12€), en extérieur ou à l’abri en cas de pluie, mise à disposition d’un barbecue pour les participants.

14h30 balade dans les vignes de Wangen, accompagné du vigneron ou de la vigneronne, et explications sur la culture de la vigne et les différents travaux de la vigne effectués sur le domaine familial

En cas d’intempérie jeu ludique sur les arômes des vins en intérieur

Le +

Samedi soir bar à vin ephémère dès 19h avec plateau charcuterie et fromage ( sur réservation 06 84 18 18 99)

Quelques mots sur le domaine

Domaine situé aux portes de la petite Cité Médiévale de Wangen, sur la Route des Vins d’Alsace. La famille Lorentz y cultive la vigne depuis les années 1650 comme en attestent les 1ers écrits de l’époque. De père en fils jusqu’en 2004, c’est Cécile qui assure depuis 2004 les travaux dans les vignes, la vinification et l’élevage des vins du domaine.

C’est en effet à l’issue de ses études en viticulture et œnologie, d’abord à Rouffach puis à Beaune, qu’elle reviens en Alsace. En 2006, elle prend la relève des 2 co-gérants, Thierry et Martin, qui avaient fondé en 1998 les ¿Vins et Crémant d’Alsace Thierry-Martin¿ . Ainsi Cécile gère également la commercialisation des vins du domaine familial. 0 .

8 route de Westhoffen Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 18 18 99 thierrymartin.vinsalsace@gmail.com

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English :

pic-chez chez le vigneron, domaine Thierry-Martin May 24-25, 2026

L’événement Pique-nique chez le Vigneron indépendant Domaine Thierry Martin Wangen a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble