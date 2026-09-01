La kersantite à Kersanton, histoires géologique et patrimoniale Parking de la plage de Kersanton Loperhet

dimanche 20 septembre 2026 · Parking de la plage de Kersanton · Loperhet

Informations pratiques

Loperhet

La kersantite à Kersanton, histoires géologique et patrimoniale

Parking de la plage de Kersanton 140 Kersanton Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

La visite propose de découvrir la plage de Kersanton, à l’origine du nom de la kersantite, ainsi que ses environs.

Nous apprendrons à reconnaître les principaux types de roches et les grands groupes d’animaux fossiles présents sur le site.

Ces témoins du passé racontent les grands événements qui ont marqué l’histoire de la vie sur Terre et façonné les paysages bretons, jusqu’à former la kersantite.

Enfin, nous explorerons les vestiges des anciennes carrières de kersantite, témoins de plusieurs siècles d’exploitation de cette roche emblématique dans le Finistère, activité qui connut son apogée au 20e siècle. .

Parking de la plage de Kersanton 140 Kersanton Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 71 28 63 72

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English :

L’événement La kersantite à Kersanton, histoires géologique et patrimoniale Loperhet a été mis à jour le 2026-08-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS