Bal Country Le Trimaran (salle polyvalente) Loperhet
samedi 14 novembre 2026 · Le Trimaran (salle polyvalente) · Loperhet
Informations pratiques
Loperhet
Bal Country
Le Trimaran (salle polyvalente) Allée du Trimaran Loperhet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:45:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Bal country au profit du CCAS de Loperhet animé par les Chipies Ouest !
Ouverture des portes à 19h45 Danses à la demande à partir de 20h00 Présence d’exposants.
Buvette sur place (thé café gratuit). .
Le Trimaran (salle polyvalente) Allée du Trimaran Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 07 07 07
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English :
L’événement Bal Country Loperhet a été mis à jour le 2026-06-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS