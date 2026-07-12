Bal Country Le Trimaran (salle polyvalente) Loperhet

Informations pratiques

Loperhet

Bal Country

Le Trimaran (salle polyvalente) Allée du Trimaran Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 19:45:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Bal country au profit du CCAS de Loperhet animé par les Chipies Ouest !

Ouverture des portes à 19h45 Danses à la demande à partir de 20h00 Présence d’exposants.

Buvette sur place (thé café gratuit). .

Le Trimaran (salle polyvalente) Allée du Trimaran Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 07 07 07

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English :

L’événement Bal Country Loperhet a été mis à jour le 2026-06-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS