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AGENDA · Loperhet

Bal Country Le Trimaran (salle polyvalente) Loperhet

samedi 14 novembre 2026 · Le Trimaran (salle polyvalente) · Loperhet

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
19:45:00
Lieu
Le Trimaran (salle polyvalente)
Adresse
Allée du Trimaran
Ville
29470 Loperhet
Département
Finistère
Tarif

Loperhet

Bal Country

Le Trimaran (salle polyvalente) Allée du Trimaran Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:45:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Bal country au profit du CCAS de Loperhet animé par les Chipies Ouest !

Ouverture des portes à 19h45 Danses à la demande à partir de 20h00 Présence d’exposants.
Buvette sur place (thé café gratuit).   .

Le Trimaran (salle polyvalente) Allée du Trimaran Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 07 07 07 

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English :

L’événement Bal Country Loperhet a été mis à jour le 2026-06-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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