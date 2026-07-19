Concerts Alice + She Shanties Le Café de l’Ancre Loperhet

Informations pratiques

Loperhet

Concerts Alice + She Shanties

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Deux concerts le temps d’une soirée !!

* ALICE Folklore du futur

Composée de 3 personnes accompagnées d’un synthétiseur bas de gamme et d’une virtuosité limitée, Alice a l’audace d’être chou et de parler du sens de la vie devant tout le monde. Puisant dans nos émotions normales préférées, elle nous aime et nous tue en même temps.

* SHE SHANTIES AND OTHERS WATER STORIES

Emma, Mathilde et Caroline font partie de la communauté des capitaines du “Buratinas”, un bateau à énergie solaire qui bat pavillon belge. Ensemble, elles voyagent le long des canaux et rivières de Wallonie et de Flandre depuis plusieurs années.

Dans une sorte de quête sociologique à la pêche miraculeuse des meilleures histoires d’aventures maritimes locales, elles récoltent et brassent des récits de navigations dignes des meilleures histoires en mer, des témoignages sur la digitalisation des écluses, la pollution industrielle ou encore sur le bruit des huîtres.

Elles tissent de ces histoires précieuses des improvisations vocales pour inventer des She-Shanties, un jeu de mots anglais sur le mot Sea Shanties” un Sea Shanty est un genre de chansons traditionnelles (“chants de labeurs”) qui accompagnent le travail rythmé à bord de grands bateaux. Seules 2% de ces chansons sont composées par des femmes. Les trois femmes capitaines poursuivent donc leur ambition de création de She Shanties contemporaines des chansons courtes et répétitives qui reflètent leurs propres expériences d’une navigation épique mais inefficace à bord du bateau le plus lent de Bruxelles.

Avec tendresse, poésie et humour, à l’aide d’un looper, d’un écran de projection et d’instruments en tous genres, elles partagent des visions aquatiques dans un format à cheval entre le concert et la performance.

Petite restauration sur place. .

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85

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English :

L’événement Concerts Alice + She Shanties Loperhet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS