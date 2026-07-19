Karaoké live au Café de l’Ancre Café de l’Ancre Loperhet
samedi 8 août 2026 · Café de l'Ancre · Loperhet
Informations pratiques
Loperhet
Karaoké live au Café de l’Ancre
Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Ils reviennent pour la 3ème fois ! Le Karaoké Social Club sera présent au Café de l’Ancre pour un show d’anthologie !
Venez libérer la star qui est en VOUS !
Petite restauration sur place Mau Billig vous régalera avec ses délicieuses crêpes ! .
Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85
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English :
L’événement Karaoké live au Café de l’Ancre Loperhet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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