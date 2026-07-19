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AGENDA · Loperhet

Concert Monstreuil City Orkestarz Le Café de l’Ancre Loperhet

dimanche 16 août 2026 · Le Café de l'Ancre · Loperhet

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Café de l'Ancre
Adresse
60 Lieu-dit Kerlojean
Ville
29470 Loperhet
Département
Finistère
Tarif

Loperhet

Concert Monstreuil City Orkestarz

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16 21:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Monstreuil City Orkestarz revient au Café de l’Ancre du blues, old time, bien trempé à la sauce bayou montreuilloise, concentré de groove bricolé avec amour, entre ukulélé, harmonicas en furie et esprit de guinguette déjantée.

Ce joyeux gang est peut-être le seul groupe au monde à viser les championnats internationaux d’harmonica

Country, blues et pédalo !

Petite restauration sur place.   .

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85 

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English :

L’événement Concert Monstreuil City Orkestarz Loperhet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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