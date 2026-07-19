Concert Monstreuil City Orkestarz Le Café de l’Ancre Loperhet
dimanche 16 août 2026 · Le Café de l'Ancre · Loperhet
Informations pratiques
Loperhet
Concert Monstreuil City Orkestarz
Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16 21:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Monstreuil City Orkestarz revient au Café de l’Ancre du blues, old time, bien trempé à la sauce bayou montreuilloise, concentré de groove bricolé avec amour, entre ukulélé, harmonicas en furie et esprit de guinguette déjantée.
Ce joyeux gang est peut-être le seul groupe au monde à viser les championnats internationaux d’harmonica
Country, blues et pédalo !
Petite restauration sur place. .
Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85
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English :
L’événement Concert Monstreuil City Orkestarz Loperhet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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