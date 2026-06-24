Randonnée pédestre Elorn et Gorre menez Route de Traon Elorn Loperhet

Loperhet

Randonnée pédestre Elorn et Gorre menez

Route de Traon Elorn Lieu-dit Menguen Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Lo Pieds Rhet Rando vous donne rendez-vous pour une randonnée de 10 km sur le sentier littoral de Loperhet.

Pot offert à l’arrivée, avec far breton.

RDV lieu-dit Menguen, route de Traon-Elorn à Loperhet pour le départ.

Randonnée ouverte à tous, animée pas des bénévoles des clubs affiliés FFRandonnées.

Pour les randos à la journée prévoir pique-nique, de bonnes chaussures, de l’eau, crème solaire et chapeau, coupe-vent, des embouts en caoutchouc pour bâtons de marche. .

Route de Traon Elorn Lieu-dit Menguen Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 84 49 76 33

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English :

L’événement Randonnée pédestre Elorn et Gorre menez Loperhet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS