Randonnée pédestre Elorn et Gorre menez Route de Traon Elorn Loperhet
Randonnée pédestre Elorn et Gorre menez Route de Traon Elorn Loperhet jeudi 27 août 2026.
Loperhet
Randonnée pédestre Elorn et Gorre menez
Route de Traon Elorn Lieu-dit Menguen Loperhet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Lo Pieds Rhet Rando vous donne rendez-vous pour une randonnée de 10 km sur le sentier littoral de Loperhet.
Pot offert à l’arrivée, avec far breton.
RDV lieu-dit Menguen, route de Traon-Elorn à Loperhet pour le départ.
Randonnée ouverte à tous, animée pas des bénévoles des clubs affiliés FFRandonnées.
Pour les randos à la journée prévoir pique-nique, de bonnes chaussures, de l’eau, crème solaire et chapeau, coupe-vent, des embouts en caoutchouc pour bâtons de marche. .
Route de Traon Elorn Lieu-dit Menguen Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 84 49 76 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée pédestre Elorn et Gorre menez Loperhet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS
À voir aussi à Loperhet (Finistère)
- Marché de la ferme du Meot Mezout Bras Loperhet 1 juillet 2026
- Visite La kersantite à Kersanton Parking de la plage de Kersanton Loperhet 5 juillet 2026
- Stage de voile à Rostiviec Port de Rostiviec Loperhet 6 juillet 2026