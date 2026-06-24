UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée pédestre Elorn et Gorre menez Route de Traon Elorn Loperhet

Randonnée pédestre Elorn et Gorre menez Route de Traon Elorn Loperhet jeudi 27 août 2026.

Lieu
Route de Traon Elorn
Adresse
Lieu-dit Menguen
Ville
29470 Loperhet
Département
Finistère
Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Loperhet

Randonnée pédestre Elorn et Gorre menez

Route de Traon Elorn Lieu-dit Menguen Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Lo Pieds Rhet Rando vous donne rendez-vous pour une randonnée de 10 km sur le sentier littoral de Loperhet.
Pot offert à l’arrivée, avec far breton.

RDV lieu-dit Menguen, route de Traon-Elorn à Loperhet pour le départ.

Randonnée ouverte à tous, animée pas des bénévoles des clubs affiliés FFRandonnées.

Pour les randos à la journée prévoir pique-nique, de bonnes chaussures, de l’eau, crème solaire et chapeau, coupe-vent, des embouts en caoutchouc pour bâtons de marche.   .

Route de Traon Elorn Lieu-dit Menguen Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 84 49 76 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre Elorn et Gorre menez Loperhet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS

À voir aussi à Loperhet (Finistère)