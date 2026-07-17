Marché de créatrices Loperhet Le Café de l’Ancre Loperhet
dimanche 2 août 2026 · Le Café de l'Ancre · Loperhet
Informations pratiques
Loperhet
Marché de créatrices Loperhet
Le Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02 21:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Artisanat, vins & crêpes !
Nous accueillons des créatrices pour un joli marché en extérieur d’artisanat local !
– Petite restauration sur place avec les crêpes blé noir & froment de Penn Frouezh.
– Prévoir des espèces pour les stands. .
Le Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85
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English :
L’événement Marché de créatrices Loperhet Loperhet a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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