Concert Movie Star Junkies Le Café de l’Ancre Loperhet
vendredi 24 juillet 2026 · Le Café de l'Ancre · Loperhet
Informations pratiques
Loperhet
Concert Movie Star Junkies
Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Véritables légendes du blues-garage-rock européen Made in Italy, redoutables bêtes de scène à la réputation aussi féroce que celle d’une Ferrari en mode 4×4 sous acide un soir d’hiver dans les montagnes, les 2 leaders historiques, Stefano Isaia et Boto, viendront accompagnés de leurs nouvelles recrues, nous présenter leur dernier album fraîchement sorti chez Beast Records (Binic folk blues festival).
Petite restauration sur place Mau billig viendra nous régaler avec ses crêpes salées et sucrées. .
Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85
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English :
L’événement Concert Movie Star Junkies Loperhet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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