La Larme du dragon, Salle polyvalente, Monchy-Saint-Eloi (60290), Monchy-Saint-Éloi

Informations pratiques

La Larme du dragon Mercredi 11 novembre, 18h30 Salle polyvalente, Monchy-Saint-Eloi (60290) Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-11T18:30:00+01:00 – 2026-11-11T19:45:00+01:00

Fin : 2026-11-11T18:30:00+01:00 – 2026-11-11T19:45:00+01:00

Public adulte et adolescents à partir de 12 ans

Dans le cadre du festival « Contes d’automne » organisé par la Médiathèque départementale de l’Oise.

Salle polyvalente, Monchy-Saint-Eloi (60290) Monchy-Saint-Eloi Monchy-Saint-Éloi 60290 Oise Hauts-de-France

Christel Delpeyroux