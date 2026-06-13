La Légende de Pyrène Maison Carrée NAY

Portée par la voix soprano-lyrique de Natacha Brouat et le piano à queue de Marie-Astrid Arnal, cette création originale célèbre la naissance mythologique de la chaîne des Pyrénées.

Entre mythe et poésie, le spectacle réunit tous les ingrédients d’un véritable livret d’opéra : des figures féminines puissantes, une nature sauvage et imprévisible, des dieux, des fées, de l’amour et du drame. Ce voyage immobile mêle intimement le conte aux plus grands arias d’opéra, mélodies et lieder (de Bizet à Verdi, en passant par Berlioz, Grieg ou Vivaldi), couvrant un répertoire allant du baroque au XIXe siècle.

Un moment suspendu et éclectique, proposé en plein air au cœur de paysages insolites, qui fait vibrer le public au fil des saisons et des émotions.

Réservation conseillée au 05 59 13 99 65 – Ou par mail à maison.carree@mairienay.fr