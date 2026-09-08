AGENDA · Monchy-le-Preux
La Légende de Saint-Jean-Berger, Église Saint-Martin, Monchy-le-Preux
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Monchy-le-Preux
Informations pratiques
La Légende de Saint-Jean-Berger Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Martin Pas-de-Calais
Limitée à 25 personnes ; Durée de 1h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite de l’Eglise Saint-Martin sur la Légende de Saint-Jean Berger
Église Saint-Martin 2B Rue de la Chaussy, 62118 Monchy-le-Preux Monchy-le-Preux 62118 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite de l’Eglise Saint-Martin sur la Légende de Saint-Jean Berger