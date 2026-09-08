La Légende de Saint-Jean-Berger, Église Saint-Martin, Monchy-le-Preux

Informations pratiques

La Légende de Saint-Jean-Berger Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Martin Pas-de-Calais

Limitée à 25 personnes ; Durée de 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite de l’Eglise Saint-Martin sur la Légende de Saint-Jean Berger

Église Saint-Martin 2B Rue de la Chaussy, 62118 Monchy-le-Preux Monchy-le-Preux 62118 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite de l’Eglise Saint-Martin sur la Légende de Saint-Jean Berger