La Lettre Gare du Midi Biarritz
La Lettre Gare du Midi Biarritz mercredi 21 avril 2027.
Biarritz
La Lettre
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-21 20:30:00
fin : 2027-04-21
Date(s) :
2027-04-21
Quatre amis d’enfance se retrouvent après la mort de Samy, le confident du groupe.
Chez le notaire, ils découvrent qu’il leur a laissé une lettre dans laquelle sont consignés tous leurs secrets… et les siens. Réunis pour un dîner, Isa, Félix, Serge et William décident d’abord de ne pas ouvrir la lettre et de tout se dire eux-mêmes. Mais à mesure que les aveux tombent, la soirée déraille, les non-dits explosent et leur amitié vacille entre fous rires, règlements de comptes et tendresse. Une comédie sensible sur l’amitié, la vérité… et le courage d’oser tout dire aux gens qu’on aime.
Casting Maxime Gasteuil, Camille Combal, Charlotte Gabris et Jean-François Cayrey .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : La Lettre
L’événement La Lettre Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz
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