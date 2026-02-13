La liberté. Force vive, déployée, Médiathèque Castagnéra, Talence

La liberté. Force vive, déployée Mercredi 11 mars, 18h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription, gratuit

Dans le cadre du Printemps des Poètes, les médiathèques et l’EMMD vous proposent une lecture musicalisée de poésie.

Les textes choisis par les bibliothécaires, sur le thème« La liberté. Force vive, déployée », sont mis en musiques par les élèves de l’EMMD.

Une belle occasion de faire rimer musique avec littérature.