La ligne CFD Le Chambon-sur-Lignon

La ligne CFD

Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

2026-07-29

De La Voulte sur Rhône à Dunières, le chemin de fer à voie métrique en Ardèche et Haute-Loire. Retour sur une formidable aventure grâce à l’association du Patrimoine Vivarais-Lignon.

Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

From La Voulte sur Rhône to Dunières, the metre-gauge railroad in Ardèche and Haute-Loire. The Vivarais-Lignon Heritage Association looks back on a wonderful adventure.

