La Littorale Ty Bonheur

Fort de Bertheaume Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

La Littorale Ty bonheur organise cette année une fête pédestre au profit de belles causes, dans le magnifique cadre du Fort de Bertheaume.

Elle propose plusieurs défis sportifs:

– trail 21 km

– course nature 10 km

– sprint 2 km

– randonnées 4,9,13 et 16 km

– courses enfants à partir de 6 ans

Restauration accessible à tous, sur place, préparée par nos super bénévoles. .

Fort de Bertheaume Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 69 40 46 88

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Littorale Ty Bonheur Plougonvelin a été mis à jour le 2025-11-14 par OT IROISE BRETAGNE