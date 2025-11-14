La Littorale Ty Bonheur Plougonvelin
La Littorale Ty Bonheur Plougonvelin dimanche 14 juin 2026.
La Littorale Ty Bonheur
Fort de Bertheaume Plougonvelin Finistère
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
2026-06-14
La Littorale Ty bonheur organise cette année une fête pédestre au profit de belles causes, dans le magnifique cadre du Fort de Bertheaume.
Elle propose plusieurs défis sportifs:
– trail 21 km
– course nature 10 km
– sprint 2 km
– randonnées 4,9,13 et 16 km
– courses enfants à partir de 6 ans
Restauration accessible à tous, sur place, préparée par nos super bénévoles. .
Fort de Bertheaume Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 69 40 46 88
