OUESTIVAL

Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 15:00:00

fin : 2026-06-27 03:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Le vendredi 26 et samedi 27 juin 2026, aura lieu le Ouestival.

Ce festival de musique aura lieu à Plougonvelin, dans un lieu que nous vous présenterons dans les semaines à venir.

Il pourra accueillir pas loin de 4 000 Ouestivaliers par soir.

Amateurs de musique, de voyage et de poésie, vous y trouverez votre compte. Le programme alléchant vous fera rêver, danser et partager un moment hors du commun dans un lieu mythique. Plougonvelin est unique et partage avec les communes avoisinantes (Le Conquet, Locmaria-Plouzané et Ploumoguer) des côtes, des falaises, des plages, des paysages sublimes et incomparables.

Pour le Ouestival, un espace de restauration permettra à chacun de se sustenter et des spécialités locales seront proposées. Un camping aménagé pour l’occasion, pourra vous accueillir en toute sécurité. Alors A VOS MARQUES… PRÊTS… RÉSERVEZ votre date pour cette troisième édition ! .

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 69 40 46 88

