La Loire au service des blessés, Musée d’histoire du XXe siecle, Estivareilles

Informations pratiques

La Loire au service des blessés 19 et 20 septembre Musée d’histoire du XXe siecle Loire

Adulte : 3,50 € (au lieu de 4 €) / Enfant (6 – 12 ans) : Gratuit (au lieu de 2,50 €)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition vous propose de partir sur les traces du soldat blessé durant la Grande Guerre, depuis son évacuation du front jusqu’à son accueil dans le département de la Loire.

Elle présente l’organisation des soins et le rôle essentiel joué par les différents acteurs mobilisés : hôpitaux, médecins, personnels soignants et bénévoles, mais aussi entreprises et établissements scolaires transformés ou adaptés pour accueillir les blessés.

Exposition produite par l’ONACVG 42 en partenariat avec les Archives départementales 42

Musée d’histoire du XXe siecle 456 Route du Musée, 42380 Estivareilles, France Estivareilles 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477502920 https://estivareilles42.fr/2019/04/11/le-musee Grâce à une approche historique et chronologique de l’ensemble du siècle, ce lieu permet de mieux appréhender l’enchaînement des faits, les causes multiples des grands conflits mondiaux… Entre l’émergence des sociétés industrielles, la guerre de 1914-1918, une certaine « fin des terroirs » et le déroulement de l’histoire récente européenne, la Résistance est remise en perspective.

Cette exposition vous propose de partir sur les traces du soldat blessé durant la Grande Guerre, depuis son évacuation du front jusqu’à son accueil dans le département de la Loire.

©ONACVG42 et AD42