Visite libre et à tarif réduit du musée d’histoire., Musée d’histoire du XXe siecle, Estivareilles

Informations pratiques

Visite libre et à tarif réduit du musée d’histoire. 19 et 20 septembre Musée d’histoire du XXe siecle Loire

Adulte : 3,50 € (au lieu de 4 €) / Enfant – 12 ans : Gratuit (au lieu de 2,50€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez du week-end des J.E.P. pour re-découvrir le musée d’histoire situé au coeur du Haut-Forez. Ce musée de site témoigne des combats de libération du département (août 1944), mais c’est également un établissement culturel et patrimonial où souffle l’esprit de toutes les Résistances et où l’histoire contemporaine est mise en perspective avec les événements du 20e siècle. Le musée est adaprté à toute la famille. Le jeu « Mène ton enquête » attend les enfants de 7 à13 ans…

Musée d’histoire du XXe siecle 456 Route du Musée, 42380 Estivareilles, France Estivareilles 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477502920 https://estivareilles42.fr/2019/04/11/le-musee Grâce à une approche historique et chronologique de l’ensemble du siècle, ce lieu permet de mieux appréhender l’enchaînement des faits, les causes multiples des grands conflits mondiaux… Entre l’émergence des sociétés industrielles, la guerre de 1914-1918, une certaine « fin des terroirs » et le déroulement de l’histoire récente européenne, la Résistance est remise en perspective.

Profitez du week-end des J.E.P. pour re-découvrir le musée d’histoire situé au coeur du Haut-Forez. Ce musée de site témoigne des combats de libération du département (août 1944), mais c’est un et où…

©Musée d’histoire du 20e siècle – Estivareilles 42380