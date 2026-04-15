La loterie HelloCSE !, Europa-Park – Europa-Park Arena, Rust

La loterie HelloCSE ! 28 et 29 avril Europa-Park – Europa-Park Arena Arrondissement de l’Ortenau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Rendez-vous sur le stand HelloCSE au N°B40 pour profiter d’une loterie qui pourrait vous permettre de gagner des places de cinémas et autres goodies HelloCSE à remporter !

Très simple il vous suffit de tourner la grande roue virtuelle de notre lotterie et d’attendre de voir ce que le sort vous réserve !

Ce sera également l’occasion de découvrir l’ensemble de nos services pour les élus et ses bénéficiaires dans le monde merveilleux des avantages salariés !

Europa-Park – Europa-Park Arena Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust, Allemagne Rust 77977 Hautepierre Arrondissement de l’Ortenau Bade-Wurtemberg

Rendez-vous sur le stand HelloCSE au n°B40 pour profiter d’une loterie avec des cadeaux à gagner !

HelloCSE