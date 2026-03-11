La Loubatienne 5ème édition Stade de Saint Maurice de Roche Roche-en-Régnier

La Loubatienne 5ème édition

Stade de Saint Maurice de Roche Chemin du Stade Roche-en-Régnier Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

ravitaillement et hot dog à l’arrivée compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Entre Retournac et Craponne-sur-Arzon venez réchauffer vos mollets et admirer de magnifiques chemins !

2 parcours de VTT autour de Roche-en-Régnier (30 km et 50 km, départs 8h) et un parcours marche de 12 km vous attendent au départ du stade.

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Stade de Saint Maurice de Roche Chemin du Stade Roche-en-Régnier 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 46 79 91 lesloubatous@laposte.net

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English :

Between Retournac and Craponne-sur-Arzon, come and warm up your calves and admire the magnificent trails!

2 mountain bike trails around Roche-en-Régnier (30 km and 50 km, departures 8 a.m.) and a 12 km walking trail await you, starting from the stadium.

L’événement La Loubatienne 5ème édition Roche-en-Régnier a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay