La lucarne : un élément typique du patrimoine percheron à La Loupe, Espoir Loupéen, La Loupe

Informations pratiques

La lucarne : un élément typique du patrimoine percheron à La Loupe 19 et 20 septembre Espoir Loupéen Eure-et-Loir

Visite libre de l’exposition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Loupe a un patrimoine percheron bien plus riche que l’on ne peut le croire. L’exposition de cette année, première d’une série, va mettre l’accent sur un élément architectural classique qui se décline à La Loupe dans une version typiquement percheronne : la lucarne.

Les visiteurs pourront découvrir à travers une quinzaine de photographies la diversité de cet élément architectural que l’on remarque peu car il faut lever la tête ; les visiteurs pourront participer à un concours qui consistera à localiser dans la ville les lucarnes présentées à l’exposition.

Espoir Loupéen 8 rue de Chartres, 28240 La Loupe La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 73 72 94 68 Accès libre lors des JEP

Découverte du patrimoine de La Loupe par la photographie

©didier leplat