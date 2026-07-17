Visite guidée et commentée du château des Vaux, Château des Vaux, La Loupe

Informations pratiques

Visite guidée et commentée du château des Vaux Samedi 19 septembre, 14h00 Château des Vaux Eure-et-Loir

Visite par groupe de 50 personnes environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée du château avec ses salons, communs et jardins. Possibilité de voir le Rucher école et ouverture de la jardinerie sous réserve. Buvette/ salon de thé l’après-midi sous réserve.

Château des Vaux Route de Trocadéro, Saint-Maurice-Saint-Germain, 28240 La Loupe La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 53 70 70 http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org Dans un environnement boisé, grand parc paysager et jardins à la française (2 ha paysagé, 2 ha jardins). Mosaïculture d’été, bassin central – grande orangerie. Collection de plantes vivaces, arbustes, arbres, et conifères. Temple de l’amour et pigeonnier. Sortie la Loupe et Pontgouin, au lieu dit « la Couronne » prendre à droite en venant de Chartres – suivre fléchage « Château des Vaux »

Visite guidée du château avec ses salons, communs et jardins.

©apprentis d’auteuil