La lutte biologique : un sport qui s’apprend, ASTREDHOR Sud Oues, Villenave-d’Ornon (33), Villenave-d’Ornon
La lutte biologique : un sport qui s’apprend, ASTREDHOR Sud Oues, Villenave-d’Ornon (33), Villenave-d’Ornon mercredi 24 juin 2026.
La lutte biologique : un sport qui s’apprend Mercredi 24 juin, 09h00 ASTREDHOR Sud Oues, Villenave-d’Ornon (33) Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T09:00:00+02:00 – 2026-06-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T09:00:00+02:00 – 2026-06-24T17:00:00+02:00
« La lutte biologique : un sport qui s’apprend »
ASTREDHOR Sud-Ouest – Assemblée Territoriale & Portes-Ouvertes
Matin – Assemblée Territoriale
- 9h30 : Introduction par le Président du Conseil Territorial ASTREDHOR Sud-Ouest.
- 9h45 : Présentation des éléments clés du Programme d’Action Territorial.
- 11h45 : Élection du Conseil Territorial.
- 12h15 : Conclusion de la matinée.
- 12h30 : Temps convivial célébrant les 20 ans de la station (2006–2026), suivi d’un déjeuner sur place.
Après-midi – Portes-Ouvertes
- 14h30 – Ateliers thématiques
Innovation en lutte biologique
Du piégeage au biocontrôle
- Stand DEPHY FERME / DEPHY EXPE
- Présentation de la Ferme Virtuelle “Dans tes rêves”.
- 16h00 : Présentation et visite du jardin EC’eau.
Afin de mieux répondre à vos attentes, souhaitez-vous que certains sujets soient davantage approfondis dans les différents ateliers ?
Questionnaire à compléter avant le 19 juin 2026
Pour participer à la journée : Inscription avant le 19 juin 2026
lieu : ASTREDHOR Sud-Ouest – 71, avenue Édouard Bourlaux
Site INRAE – Bâtiment C4 – 33140 Villenave d’Ornon
Tél. 06 26 01 02 12
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Une journée combinant gouvernance territoriale, célébration des 20 ans de la station, ateliers techniques, démonstrations DEPHY et découverte du jardin EC’eau.
À voir aussi à Villenave-d'Ornon (Gironde)
- Guinguette au Château Couhins Martillac 12 juin 2026
- Les coups de coeurs de la Rentrée littéraire, Médiathèque d’Ornon, Villenave-d’Ornon 12 septembre 2026