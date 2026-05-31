La lutte biologique : un sport qui s’apprend, ASTREDHOR Sud Oues, Villenave-d’Ornon (33), Villenave-d’Ornon

La lutte biologique : un sport qui s’apprend Mercredi 24 juin, 09h00 ASTREDHOR Sud Oues, Villenave-d’Ornon (33) Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T09:00:00+02:00 – 2026-06-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T09:00:00+02:00 – 2026-06-24T17:00:00+02:00

« La lutte biologique : un sport qui s’apprend »

ASTREDHOR Sud-Ouest – Assemblée Territoriale & Portes-Ouvertes

Matin – Assemblée Territoriale

9h30 : Introduction par le Président du Conseil Territorial ASTREDHOR Sud-Ouest.

9h45 : Présentation des éléments clés du Programme d’Action Territorial.

11h45 : Élection du Conseil Territorial.

12h15 : Conclusion de la matinée.

12h30 : Temps convivial célébrant les 20 ans de la station (2006–2026), suivi d’un déjeuner sur place.

Après-midi – Portes-Ouvertes

14h30 – Ateliers thématiques

Innovation en lutte biologique

Du piégeage au biocontrôle

Stand DEPHY FERME / DEPHY EXPE

Présentation de la Ferme Virtuelle “Dans tes rêves”.

16h00 : Présentation et visite du jardin EC’eau.

Afin de mieux répondre à vos attentes, souhaitez-vous que certains sujets soient davantage approfondis dans les différents ateliers ?

­Questionnaire à compléter avant le 19 juin 2026

Pour participer à la journée : Inscription avant le 19 juin 2026

lieu : ASTREDHOR Sud-Ouest – 71, avenue Édouard Bourlaux

Site INRAE – Bâtiment C4 – 33140 Villenave d’Ornon

Tél. 06 26 01 02 12

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Une journée combinant gouvernance territoriale, célébration des 20 ans de la station, ateliers techniques, démonstrations DEPHY et découverte du jardin EC’eau.