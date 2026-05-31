Les coups de coeurs de la Rentrée littéraire, Médiathèque d’Ornon, Villenave-d’Ornon
Les coups de coeurs de la Rentrée littéraire, Médiathèque d’Ornon, Villenave-d’Ornon samedi 12 septembre 2026.
Les coups de coeurs de la Rentrée littéraire Samedi 12 septembre, 16h00 Médiathèque d’Ornon Gironde
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00
La Médiathèque d’Ornon accueille la librairie Mollat pour la présentation des coups de coeur de cette nouvelle rentrée littéraire.
Médiathèque d’Ornon 46 bis rue Jean-Jacques Rousseau Villenave-d’Ornon 33140 Chambéry Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « service.mediatheque@mairie-villenavedornon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 56 30 »}]
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