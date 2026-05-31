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Les coups de coeurs de la Rentrée littéraire, Médiathèque d’Ornon, Villenave-d’Ornon

Les coups de coeurs de la Rentrée littéraire, Médiathèque d’Ornon, Villenave-d’Ornon

Les coups de coeurs de la Rentrée littéraire, Médiathèque d’Ornon, Villenave-d’Ornon samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque d'Ornon

Adresse : 46 bis rue Jean-Jacques Rousseau

Ville : 33140 Villenave-d'Ornon

Département : Gironde

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Tarif : Sur inscription, gratuit

Les coups de coeurs de la Rentrée littéraire Samedi 12 septembre, 16h00 Médiathèque d’Ornon Gironde

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00

La Médiathèque d’Ornon accueille la librairie Mollat pour la présentation des coups de coeur de cette nouvelle rentrée littéraire.

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